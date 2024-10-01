Міністр оборони Умєров підписав подання до Кабміну про звільнення трьох заступників і держсекретарки

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав подання до Кабінету міністрів України про звільнення державної секретарки Міноборони Людмили Дараган, а також одразу трьох своїх заступників: Олександра Сергія, Юрія Джигира та Станіслава Гайдера, який переходить на посаду керівника Офісу міністра.

Про це заявив міністр оборони Умєров.

Крім того, він повідомив про реформу системи оборонних закупівель.

Зокрема, «Спецтехноекспорт» переходить від Головного управління розвідки до Міноборони. Умєров зазначив, що поставив завдання завершити процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами.

Також Міноборони продовжує реформування Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу, наближаючи ці процеси до стандартів НАТО.

Крім того, за словами Умєрова, найближчим часом створять наглядові ради для обох структур — подання до Кабміну зроблять цього тижня.