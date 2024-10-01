Уночі ППО збила 29 із 32 дронів

Уночі українська протиповітряна оборона збила 29 дронів із 32, запущених Росією. Ще три безпілотники зникли з радарів завдяки радіоелектронній боротьбі Сил оборони.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

У ніч на 1 жовтня росіяни атакували Україну 32 ударними дронами Shahed із Приморсько-Ахтарська й Курська, що в РФ, та з мису Чауда в Криму.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, мобільні вогневі групи та радіоелектронну боротьбу Сил оборони України. Дрони збивали в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. Попередньо, без наслідків.