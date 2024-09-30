Литва передала в МКС матеріали про злочини режиму Лукашенка проти людства

Уряд Литви офіційно передав офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі матеріали, які свідчать про те, що представники режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетні до транскордонних злочинів проти людяності щодо білорусів.

Про це повідомив Обʼєднаний перехідний кабінет Білорусі, створений лідеркою Білоруської опозиції Світланою Тихановською, та Міністерство юстиції Литовської республіки.

Народне антикризове управління Білорусі передало уряду Литви «переконливі дані, які підтверджують вчинення цих злочинів вищим військово-політичним керівництвом режиму». Литва вирішила: з 1 травня 2020 року проти цивільного населення вчиняються злочини проти людяності, включаючи депортацію, переслідування та інші нелюдські дії, які тривають.

Міжнародний кримінальний суд потенційно має юрисдикцію — злочини відбувалися і на території Білорусі, і на території країн-учасниць Римського статуту, зокрема Литви.

Це перший прецедент в історії МКС, коли держава-учасниця Римського статуту передала на розгляд Офісу прокурора ситуацію в державі, яка не є учасником Статуту.

«Литва була першою державою, яка звернулася до МКС щодо ситуації в Україні, і врешті-решт був виданий ордер на арешт Путіна. Зараз ми робимо крок, щоб МКС розслідував ситуацію в Білорусі, і ми очікуємо ордер на арешт Лукашенка», — заявила Міністр юстиції Литовської Республіки пані Евеліна Добровольська.