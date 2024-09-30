Україна та Угорщина відзначили прогрес у вирішенні питання нацменшин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після переговорів з угорським колегою Петером Сіярто в Будапешті повідомив, що обидві сторони відзначили «позитивну динаміку» у вирішенні питання національних меншин.

Про це лідери говорили на спільній пресконференції, передає Інтефакс-Україна.

Сибіга зазначив, що угорці України є невідʼємною і рівноправною частиною української політичної нації і «ключовим мостом взаєморозуміння між нашими [Україною та Угорщиною] державами». Він додав, що етнічні угорці захищають Україну зі зброєю в руках на фронті та підтримують Україну в тилу.

Крім того, міністри на переговорах приділили особливу увагу Українській формулі миру, а також Плану перемоги. Сибіга подякував Сіярто за участь Угорщини в першому Саміті миру та приєднання до спільного комюніке.

На зустрічі Сіярто зазначив, що Будапешт готовий розвивати інфраструктуру прикордонних переходів — уже цього року можуть відкрити новий пункт пропуску. Він також запевнив у продовженні гуманітарної підтримки українців та участі у відновленні країни після війни.

«Ця зустріч дала мені можливість підтвердити міністру, що Угорщина продовжує займати промирну позицію щодо російсько-української війни. Ми підтримуємо і шукаємо рішення, яке може якнайшвидше покласти край стражданням сотень тисяч і мільйонів людей і родин», — сказав Сіярто.

Сіярто також підтвердив, що Угорщина підтримує всі міжнародні ініціативи, які «містять у собі можливість якнайшвидшого досягнення миру».

МЗС України після завершення зустрічі міністрів додали, що переговори Андрія Сибіги та Петера Сіярто у форматі тет-а-тет тривали близько години — удвічі довше від запланованого.