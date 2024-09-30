Слідчі затримали колаборанта, який після звільнення Херсону пішов служити в ТЦК

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру колишньому співробітнику «Дарʼївської колонії» — стверджують, що він працював на росіян під час окупації Херсонщини. А вже після деокупації він пішов служити в ТЦК на Одещині.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідство стверджує, що під час окупації Херсонщини колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до російських військ. Він працював в захопленому закладі до деокупації частини регіону, а потому залишився в Україні.

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Згодом підозрюваного мобілізували — він став служити в одному з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобовʼязаним. Колегам чоловік розповідав про свою свідому проукраїнську позицію та заперечував співпрацю з окупантами, кажуть у ДБР.

Працівники ДБР знайшли документи щодо роботи колонії під час окупації, допитали свідків та викрили перебіжчика. Його підозрюють у колабораціонізмі. За це загрожує до 15 років.