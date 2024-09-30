Суд арештував колишнього вчителя фізкультури, якого підозрюють у ґвалтуванні хлопчиків у Харкові

Суд триматиме під вартою колишнього вчителя фізкультури, якого підозрюють у зґвалтуванні й розбещенні хлопчиків у Харкові.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Підозрюваний пробуде під арештом до 26 листопада 2024 року без права внести заставу.

Підозрюваний — 55-річний, одружений, раніше не судимий чоловік, який понад десять років працював учителем.

За даними слідства, у 2018—2021 роках чоловік чинив сексуальні дії щодо трьох хлопчиків віком 11, 12 та 13 років у різних навчальних закладах Харкова. Про скоєне розповів один із хлопців, який виїхав за кордон і там повідомив відповідні органи.

Після цього підозрюваний звільнився та переїхав жити до чоловічого монастиря в Тернопільській області. Його підозрюють у зґвалтуванні дитини, яка не досягла 14 років, та у вчиненні розпусних дій щодо малолітнього.