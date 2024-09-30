Сили ППО збили 67 з 73 дронів та одну ракету під час нічної атаки Росії

У ніч на 30 вересня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Сили ППО збили 67 Shahed та одну ракету Х-59/69.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Всього росіяни вночі запустили по Україні:

одну балістичну ракету «Іскандер-М» із окупованого Криму;

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору окупованої території Запорізької області;

одну протирадіолокаційну ракету Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

3 ударних БпЛА типу Shahed із районів Курська, Єйська, Орла.

В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три — локаційно втрачені у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, триває бойова робота.

У Києві вночі повітряна тривога тривала понад 5 годин. Сили ППО знешкодили всі російські дрони, які загрожували столиці. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.