Росіяни атакували дроном цивільне авто на Харківщині. Загинув суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарку

Російські війська вдень 28 вересня вдарили дроном по цивільному автомобілю в селищі Козача Лопань на Харківщині. Загинув 61-річний водій, який був суддею Верховного суду.

Про це пише голова ОВА Олег Синєгубов і місцева прокуратура.

Атака сталась близько 13:00. Загинув чоловік, постраждали три жінки, їх госпіталізували.

У Верховному Суді підтвердили загибель свого судді. Мова про Леоніда Лобойка — суддю Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді.

Очільник Дергачівської МВА Вʼячеслав Задренко повідомив, що протягом останніх годин російські окупанти завдали по Козачій Лопані щонайменше сім ударів FPV-дронами.

Загиблий чоловік і поранені жінки приїхали до селища на автівці, щоб погодувати домашніх тварин. Унаслідок влучання чоловік загинув одразу, одна жінка отримала важкі поранення, ще дві перебувають у середньому стані.

Прокуратура вже почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Там також зазначили, що суддя приїхав у селище, щоб розвести гуманітарку.