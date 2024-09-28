У Сумах зросла кількість загиблих і постраждалих через російський обстріл лікарні

У Сумах кількість загиблих через російський обстріл лікарні зросла до семи. Ще 12 людей дістали тяжких поранень.

Про це повідомила Сумська ОВА.

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На момент вибуху в лікарні було 86 пацієнтів — з них 15 маломобільних, і 38 працівників закладу, уточнили в прокуратурі. Зараз слідчі проводять досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

Повітряні сили зазначили, що зранку російські війська атакували Суми трьома дронами Shahed. Два безпілотники влучили в лікарню.