Уночі ППО збила 69 із 73 дронів Shahed і дві ракети

У ніч на 28 вересня українська ППО знищила 69 із 73 дронів Shahed і дві керовані авіаційні ракети Х-59/69. Один з дронів полетів до Росії, ще три локаційно втрачені в Україні.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Також Росія атакувала двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

ППО працювала в Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

У Києві уламки дрона впали в Оболонському районі — там пошкоджене нежитлове приміщення, інформація про постраждалих не надходила.