Кабмін призначив нового голову Держагентства відновлення

Кабінет міністрів України призначив Сергія Сухомлина головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Раніше Сергій Сухомлин був мером Житомира, але достроково склав повноваження.

Що передувало

Раніше Держагентство відновлення очолював Мустафа Найєм. Він 10 червня подав заяву на звільнення, яку тепер задовольнили. Він вирішив піти з посади через «системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження».

За його словами, з листопада 2023 року команда Держагентства стикалася з постійною протидією, спротивом і створенням штучних перешкод. Агентству скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг, скоротили його працівникам зарплати, багатьом їх урізали до 68%. І через це з початку року з Держагентства пішло 25% колективу.

Перед цим Мустафа Найєм розповів Bloomberg, що премʼєр України Денис Шмигаль «без пояснення причини» відхилив його прохання про участь у міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference, яка мала мобілізувати міжнародну підтримку для відновлення України.

18 червня Кабінет міністрів погодив звільнення Мустафи Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Відтоді тимчасово його очолював Роман Комендант — колишній заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.