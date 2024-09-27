У Польщі засудили українця і білоруса за шпигунство на Росію

Районний суд у польському Любліні засудив громадянина України і громадянина Білорусі до тюремного ув’язнення та штрафу за шпигунство на користь Росії в складі організованої групи. Вони встановили камери вздовж транспортних маршрутів, щоб відслідковувати поставки військової допомоги для Україні.

Про це повідомив польський мовник TVP.

За участь в організованій злочинній групі, шпигунство на користь РФ та зберігання марихуани Люблінський суд на шість років позбавив волі 23-річного громадянина України Максима Л., а також призначив йому штраф у 15 тисяч злотих (€3,5 тисячі). А 30-річний білорус Владислава П. отримав два роки і 10 місяців увʼязнення та 10 тисяч злотих штрафу (€2,3 тисячі).

Фігуранти також мають сплатити по 5 тисяч злотих (€1,1 тисячі) у Фонд допомоги потерпілим.

Суддя Мирослав Бжозовський, коментуючи вирок, заявив, що участь підсудних у злочинному угрупованні не викликає сумнівів.

«Це було організоване злочинне угруповання на чолі з невстановленим чоловіком на ім’я Андрій, метою якого був збір шпигунської інформації, що використовувалася для визначення типу та кількості допомоги, що надавалася Україні», — сказав він.

За даними слідства, 23-річний громадянин України Максим Л. та 30-річний громадянин Білорусі Владислав П. діяли в угрупованні від січня по березень 2023 року. Вони встановлювали камери на стратегічно важливих залізничних шляхах, якими перевозять військову та гуманітарну допомогу до України. Також вони спостерігали за морськими портами в Гдині, Гданську, аеропортом у Ясьонці та вокзалом у Жешуві.