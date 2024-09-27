Лубінець звернеться до донорів МФЧХ через відмову федерації виключити російський Червоний Хрест

Український омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що повідомить донорів Міжнародної федерації Червоного Хреста (МФЧХ) про відмову організації виключити російський Червоний Хрест зі свого складу.

Про це український омбудсман написав у Telegram.

Лубінець каже, що він неодноразово розповідав керівництву та представникам МФЧХ про ймовірні злочини російського Червоного Хреста і вимагав прозорого розслідування та виключення зі складу Федерації.

Омбудсман нагадав, що для цього навесні МФЧХ створила Спостережну групу правління, яка мала досліджувати діяльність російського Червоного Хреста.

Усі підтвердження російських злочинів Лубінець передав президенту МФЧХ Кейт Форбс. Наразі Федерація оприлюднила звіт про діяльність російського Червоного Хреста, де жодних злочинів «не помітили».

Водночас у своєму звіті федерація підтвердила, що російський Червоний Хрест відвідував окуповані території. Такі дії федерація виправдала «новаторськими підходами» та «гуманітарними» цілями.

Крім цього, за словами омбудсмана, у звіті не згадували про те, що російський Червоний Хрест вкрав майно українського Червоного Хреста в тимчасово окупованому Криму та про участь РЧХ у депортації українських дітей на територію Росії.

Тому Лубінець вирішив поінформувати про ці факти всіх донорів, які фінансують організацію.

«Міжнародні партнери мають звернути увагу, що вони роблять внески на організацію, яка покриває російські злочини. Вважаю, що все фінансування МФЧХ має бути направлене на фінансування національного товариства Червоного Хреста України та реалізацію додаткових програм захисту українців», — наголосив він.