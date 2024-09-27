Індія не купуватиме скраплений газ із підсанкційного російського заводу Arctic LNG 2

Індія не купуватиме скраплений природний газ (СПГ), вироблений на російському заводі Arctic LNG 2, проти якого західні країни ввели санкції.

Про це повідомив Секретар Міністерства нафти й газу Панкадж Джайн, передає Reuters.

«Ми не будемо купувати (постачати з) Arctic LNG 2. Ми не купуємо жодних товарів, які підпадають під санкції. Те, що має широкі санкції, ми цього не торкаємося», — сказав Джейн журналістам.

Arctic LNG 2 під санкціями Заходу через війну Росії з Україною.

Що передувало

У грудні минулого року на Arctic LNG 2 завершили будівництво першої з трьох установок скраплення, і завод почав виробляти СПГ.

У квітні цього року США намагалися санкціями зірвати масштабний російський проєкт Arctic LNG 2, який передбачав будівництво величезного берегового заводу для виробництва скрапленого природного газу (СПГ) на арктичній півночі РФ. Санкції призвели до того, що низка компаній з різних країн відмовилася співпрацювати з російським Arctic LNG. Тоді WSJ писала, що виробництво СПГ зупинилося, і завод в основному рециркулює вже видобутий газ.

Загалом, починаючи з вересня, США вдарили по молодій російській СПГ-індустрії чотирма хвилями санкцій. Вони націлені на компанії-оператори Arctic LNG 2, судна для зберігання, судноплавні компанії, які намагаються придбати спеціалізовані судна для проєкту, а також на компанії, що працюють над другим обʼєктом поблизу Балтійського моря.