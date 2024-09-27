Борги українців за мікрокредитами від початку року зросли в 1,5 раза

Понад 14,5 мільярда гривень заборгували українці мікрофінансовим організаціям з січня по липень 2024 року. Від початку року борг збільшився на 5,23 мільярда гривень.

Такі дані наводить сервіс цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Загалом 3 945 098 кредитних договорів на загальну суму 26,7 мільярда гривень було укладено за перше півріччя 2024 року. Кількість договорів за цей період зросла лише на 1,5%, як порівняти з аналогічним періодом 2023 року.

При цьому 96% мікропозик цьогоріч беруться онлайн.

Щомісяця в Україні цього року укладали в середньому 657 тисяч мікрокредитних договорів. Для порівняння: у 2021 році цей показник складав 1,2 мільйона договорів на місяць — в 1,8 раза більше.

При цьому середня сума кредиту зросла у 1,4 раза проти минулого року — до 6 776 гривень.

Більша частина (62%) кредитів видаються на строк від 3 місяців до року. На короткострокові позики до місяця припадає лише 17% кредитів. У 8% мікропозики беруться на понад три роки.