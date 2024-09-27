Голові Центробанку РФ повідомили про нову підозру

Голові Центрального банку Росії Ельвірі Набіулліній повідомили про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за фактами пособництва у зміні меж території і державного кордону України та пособництва у веденні агресивної війни.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, Ельвіра Набіулліна в лютому 2014 року організувала розробку нормативно-правових актів, які регулювали перехід фінансової і банківської системи Криму й Севастополя під управління РФ. Вона допомогла припинити діяльності банківської системи України у Криму і натомість організувала там роботу відділень російських банків.

З початком повномасштабної війни фігурантка сприяла діяльності російських банків та впроваджувала обіг рубля на окупованих територіях України, зокрема на Харківщині та Херсонщині.

Також голова Центрбанку РФ, як визначили прокурори, сприяла вищому військово-політичному керівництву Росії у веденні агресивної війни. Вона контролювала політичні дії РФ у сфері економіки й керувала ними. Підозрювана переналаштувала пріоритети монетарної політики та спрямувала їх на підтримку російського військово-промислового комплексу.

Крім того, Набіулліна створила умови для обходу санкцій компаніями і бізнесменами, які причетні до фінансування ВПК РФ, для проведення розрахунків за зброю з Іраном тощо.