У Японії визначилися з новим премʼєром — це колишній міністр оборони Сігеру Ісіба

Колишнього міністра оборони Японії 67-річного Сігеру Ісібу обрали головою правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП). Після того як 1 жовтня його затвердить парламент, він стане новим премʼєр-міністром Японії.

Про це пишуть Reuters і The Guardian.

Голосування проводили у два тури, бо жодному з девʼяти кандидатів не вдалося набрати більшість голосів.

Уже в другому турі Ісіба набрав 215 із 415 голосів однопартійців. Міністр економічної безпеки Японії 63-річна Санае Такаїті набрала 194 голоси.

Сігеру Ісіба.

Це вже впʼяте, коли Сігеру Ісіба балотувався на пост глави ЛДП — він говорив, що це буде його «остання битва» в боротьбі за найвищу посаду в партії.

У різні роки Ісіба був міністром оборони, главою Міністерства сільського господарства, генсеком уряду. Він відомий широкою критикою на адресу своєї ж партії — на кілька років навіть виходив із неї. Завдяки цьому він користується широкою підтримкою серед рядових членів ЛДП, проте серед депутатів непопулярний.

Ісіба виступає за зменшення залежності Японії від США, що, на думку аналітиків, може ускладнити відносини з Вашингтоном. Він також підтримує створення азіатської версії НАТО та неодноразово говорив, що це «невідкладне питання».

Ісіба буде змушений обʼєднати розʼєднану партію, боротися зі зростанням вартості життя, ескалацією геополітичної напруженості з Китаєм і потенційним поверненням Дональда Трампа в Білий дім США.