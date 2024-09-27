Bloomberg: Союзникам України бракує грошей на допомогу в 2025 році — поставки зброї під загрозою

Військові допомога Україні наступного року опинилася під загрозою — деякі союзники стикаються з фінансовими труднощами, а інші країни відмовляються збільшувати допомогу Києву.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Значна частина військової підтримки України у 2025 році повʼязана з угодою G7 («Великої сімки») про надання кредитів на суму $50 мільярдів за рахунок заморожених російських активів. Однак союзники досі обговорюють остаточні деталі цієї угоди — США вимагають гарантій, що Угорщина не блокуватиме європейські санкції проти російських активів. У результаті фінальна сума кредитів може виявитися меншою — €35 мільярдів.

Допомога в $50 мільярдів, яку збирається виділити G7, приблизно еквівалентна коштам, які США і ключові європейські союзники виділили у період січень 2023 року — червень 2024 року. За даними Кільського інституту світової економіки, США надали майже $31,5 мільярда, а Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія — приблизно $15,7 мільярда.

Однак у деяких випадках союзники України не оприлюднюють дані щодо допомоги, яку надають Києву, тому реальні цифри можуть перевищувати $50 мільярдів.

Проте навіть $50 мільярдів Україні недостатньо для ще одного року війни. За словами джерел Bloomberg, союзникам доведеться вийти за межі цього фінансування.

Ці проблеми ускладнює дефіцит фінансування. Наступного року Україна прогнозує дефіцит державного бюджету в $35 мільярдів (19% від ВВП). Майже $20 мільярдів дефіциту покриють за рахунок міжнародної програми Ukraine Facility та допомоги від Міжнародного валютного фонду. Але решта — $15 мільярдів — поки що залишається непокритою, тож для цього можуть знадобитися кредити G7.

Одна з причин, через які фінансування Києва опиняється під питанням, — фіскальні обмеження, з якими стикаються союзники України.

Уряд Німеччини скутий конституційними борговими обмеженнями — пряме фінансування Києва вже скоротили. А у Франції — новий уряд, сформований після бурхливих виборів, і ЄС тисне на Париж, вимагаючи скоротити дефіцит бюджету.

Переговори у Брюсселі щодо нового бюджету Євросоюзу, а також будь-які розмови про спільні запозичення для збільшення витрат на оборону на сотні мільярдів євро, найімовірніше, доведеться відкласти до закінчення виборів у Німеччині. Bloomberg зазначає, що допомога від Великої Британії теж пішла на спад — премʼєр-міністр Кір Стармер раніше говорив про необхідність економити.

Україна щосили намагається переконати західних союзників виконати свої обіцянки, оскільки майбутня зима стане вже третьою з моменту повномасштабного вторгнення РФ. Тим часом військова машина Москви випереджає Київ у здатності придбати вкрай необхідні боєприпаси, ракети та іншу військову техніку.