Провладна партія Грузії використала кадри руйнувань в Україні для передвиборчої агітації

Правляча партія «Грузинська мрія» використовувала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Свій передвиборчий ролик партія опублікувала в Facebook.

У відео кадрам наслідків бомбардувань в Україні протиставляють фонтани й нові автобуси в грузинських містах. Кадри з Україною супроводжує напис «Скажи ні війні», а кадри грузинських міст — «Обирай бути в мирі».

У своєму ролику «Грузинська мрія» використала, зокрема, зображення драмтеатру в Маріуполі, а також зруйнованих Росією шкіл, житлових районів, церков, стадіонів у інших регіонах України.

Також у соцмережах публікують білборди з цими ж зображеннями.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

На ситуацію вже відреагувала президент Грузії Саломе Зурабішвілі, різко розкритикувавши таку агітацію.

«Ніколи не бачила нічого такого ганебного, такого образливого для нашої культури, традицій, історії та віри... Яке це нікчемство — вивішувати для свого народу плакат, виготовлений у «кузнях КГБ», без гідності й сорому», — написала вона.