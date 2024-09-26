ДБР розслідує побиття військового на полігоні на Кіровоградщині

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом побиття військового на навчальному полігоні на Кіровоградщині.

Про це повідомило ДБР.

За даними слідства, 17 вересня 2024 року під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт. Під час суперечки посадовець побив військового прикладом автомата.

Курсанта госпіталізували з тілесними пошкодженнями, а ДБР порушило справу за перевищення інструктором службових повноважень. За це загрожує до 12 років тюрми.

Досудове розслідування триває.