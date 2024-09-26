NBC News: Пентагон хотів передати Україні снаряди з білим фосфором — в Білому домі відкинули цю ідею

Високопосадовці Пентагону рекомендували США надати Україні боєприпаси з білим фосфором, проте в Білому домі кілька разів відхилили цю ідею.

Про це пише NBC News із посиланням на слова трьох анонімних чиновників, ознайомлених з питанням.

Пентагон рекомендував надати Україні снаряди з білого фосфору в межах кількох пакетів військової допомоги. Двоє посадовців сказали, що надання білого фосфору Україні для використання на полі бою є спірним, адже у США хвилюються, що фосфор може нашкодити цивільному населенню. Саме тому Білий дім відхиляє цю ідею. Хоча в Пентагоні наголошували на використанні артснарядів з білим фосфором, щоб створювати світло та дим, а не для атак проти ворожих військ.

NBC News пише, що навіть якщо ухвалять рішення передати білий фосфор Україні, то про це не оголосять публічно — речовини не буде в переліку військової допомоги, як це було з деякими іншими видами озброєння.

У Пентагоні та Раді національної безпеки Білого дому не прокоментували цю заяву.

Білий фосфор — вогненебезпечна воскоподібна речовина від безбарвного до жовтого світлопроникного кольору з гострим запахом часнику, яка горить за температури близько 800 °C. Речовина пристає до поверхонь — особливо до одягу і шкіри, і може спричинити сильні хімічні опіки, зокрема смертельні. Також речовини, які випаровуються при горінні білого фосфору, можуть зашкодити легеням та очам.

Женевська конвенція про захист жертв війни забороняє використовувати фосфорні бомби та інші снаряди з цією речовиною поблизу та всередині населених пунктів, де є цивільне населення.

Зараз США використовують білий фосфор в артилерійських снарядах для створення диму і приховування пересування військ, а також для створення світла й освітлення поля бою.