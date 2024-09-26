Південна Корея бореться зі вживанням собачого мʼяса — фермерам виділять субсидії, а тварин влаштують у притулки

Південна Корея хоче покласти край традиційній, але суперечливій практиці їсти собаче мʼясо. Тварин влаштовуватимуть до притулків, а фермерам і ресторанам виділять субсидії, щоб закрити їхній бізнес.
Про це пише Reuters.
Повна заборона на собаче м’ясо набуде чинності у 2027 році. Уряд витратить майже 100 мільярдів вон ($75 мільйонів), щоб заохотити власників ферм і ресторанів, повʼязаних з індустрією продажу собачого мʼяса, закрити бізнес або змінити сферу діяльності.
Також корейські фермери зможуть отримати до $452 за кожну собаку, яку вони здають у притулок. Влада намагатиметься прилаштувати якомога більше тварин — домівки треба знайти для пів мільйона собак.
«Багато хто стурбований, що собак можуть піддати евтаназії або вбити протягом наступних трьох років, однак я можу з упевненістю сказати, що це не входить в наші плани», — сказав заступник міністра сільського господарства Південної Кореї Пак Бом Су.
Водночас місцеві зооактивісти критикують цю ідею — кажуть, що всіх притулків країни не вистачить, аби прийняти собак, яких розводили для споживання.
- Споживання собачого мʼяса — давня південнокорейська традиція. Колись люди вважали, що це покращує людську витривалість. Однак із часом практика стала рідкісною, бо все більше корейців вважають песиків домашніми тваринами.
- Зараз у Південній Кореї працюють понад 1 500 ферм з розведення собак і більше ніж 200 боєнь. Майже 2 300 ресторанів досі готують собаче мʼясо. Зменшення попиту на собаче мʼясо відображає зміну сприйняття цієї традиції в суспільстві: у президента Південної Кореї Юн Сук Йоля, наприклад, 11 домашніх улюбленців — шість собак і пʼять котів.