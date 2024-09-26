Південна Корея бореться зі вживанням собачого мʼяса — фермерам виділять субсидії, а тварин влаштують у притулки

Південна Корея хоче покласти край традиційній, але суперечливій практиці їсти собаче мʼясо. Тварин влаштовуватимуть до притулків, а фермерам і ресторанам виділять субсидії, щоб закрити їхній бізнес.

Про це пише Reuters.

Повна заборона на собаче м’ясо набуде чинності у 2027 році. Уряд витратить майже 100 мільярдів вон ($75 мільйонів), щоб заохотити власників ферм і ресторанів, повʼязаних з індустрією продажу собачого мʼяса, закрити бізнес або змінити сферу діяльності.

Також корейські фермери зможуть отримати до $452 за кожну собаку, яку вони здають у притулок. Влада намагатиметься прилаштувати якомога більше тварин — домівки треба знайти для пів мільйона собак.

«Багато хто стурбований, що собак можуть піддати евтаназії або вбити протягом наступних трьох років, однак я можу з упевненістю сказати, що це не входить в наші плани», — сказав заступник міністра сільського господарства Південної Кореї Пак Бом Су.

Водночас місцеві зооактивісти критикують цю ідею — кажуть, що всіх притулків країни не вистачить, аби прийняти собак, яких розводили для споживання.