Німеччина надасть Україна €70 мільйонів на відбудову енергетики

Бюджетний комітет Німеччини затвердив зимовий пакет допомоги енергетиці України вартістю €70 мільйонів.

Про це повідомило Міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини.

Ці гроші забезпечать українські міста і села невеликими теплоелектростанціями, котельнями, генераторами та сонячними системами. Громадські центри, лікарні, школи та інші соціальні установи отримають більш безпечне та незалежне енергопостачання.

Федеральний міністр економічного співробітництва і розвитку Німеччини Свенья Шульце наголосила, що Росія хоче вигнати українців з їхньої землі своїми атаками на енергетичні обʼєкти.

«Ми підтримуємо Україну у відбудові енергопостачання в децентралізований спосіб, тому що тоді Росія не зможе її так просто знищити», — додала вона.

Допомога надходитиме громадам, енерго- і теплопостачання яких суттєво пошкоджені через російські атаки. Особливу увагу приділятимуть громадам, які прийняли переселенців.