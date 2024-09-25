Посольство Сербії в Києві відновить роботу вже цьогоріч

Посольство Сербії в Києві відновить свою роботу вже цьогоріч.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі зі своїм сербським колегою Марко Джуричем у Нью-Йорку.

«Ми цінуємо підтримку Сербією суверенітету та територіальної цілісності України та її участь у Формулі миру. Я повідомляв про російські удари по нашій енергосистемі. Я вітаю рішення Сербії відновити своє посольство в Києві вже цього року», — зазначив Сибіга.