Посольство Сербії в Києві відновить роботу вже цьогоріч

Посольство Сербії в Києві відновить свою роботу вже цьогоріч.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі зі своїм сербським колегою Марко Джуричем у Нью-Йорку.
«Ми цінуємо підтримку Сербією суверенітету та територіальної цілісності України та її участь у Формулі миру. Я повідомляв про російські удари по нашій енергосистемі. Я вітаю рішення Сербії відновити своє посольство в Києві вже цього року», — зазначив Сибіга.
- Сербія традиційно є одним із найближчих союзників Росії в Європі. Також вона має тісні економічні звʼязки з РФ. Від початку вторгнення Сербія опирається тиску з боку Євросоюзу і не запроваджує санкцій проти Росії, хоча має статус країни-кандидата на вступ до ЄС і тому повинна провадити спільну з Євросоюзом зовнішню політику.
- Посольство Сербії в Україні тимчасово закрите з міркувань безпеки ще з березня 2022 року.