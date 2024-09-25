Зеленський заявив, що Росія зруйнувала всі українські ТЕС

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія зруйнувала всі українські теплові електростанції й найбільші гідроелектростанції.

Про це він сказав під час свого виступу на дебатах Генасамблеї ООН.

За його словами, Путін у такий спосіб намагається занурити Україну в темряву і холод, щоб «змусити її страждати і здатися».

«Уявіть вашу країну зі зруйнованою на 80% енергосистемою. З такими масштабами руйнувань що це буде за життя?» — сказав Зеленський.