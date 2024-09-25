Reuters: Іран став посередником у переговорах росіян і єменських хуситів про передачу ракет «Онікс»

Іран був посередником у таємних переговорах між Росією та єменськими хуситами про передачу їм російських протикорабельних ракет П-800 «Онікс».

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Ідеться про експортну версію протикорабельних ракет «Онікс» — «Яхонт». Дальність такої ракети сягає 300 кілометрів.

Єменські хусити хочуть отримати ці ракети, щоб точніше бити по комерційних суднах у Червоному морі та посилити загрозу для американських і європейських військових кораблів, які захищають комерційне судноплавство. Однак у Кремлі ще не ухвалили остаточного рішення про передачу ракет «Онікс».

Хусити й росіяни зустрічалися в іранській столиці Тегерані щонайменше двічі цього року. Переговори тривають, а подальші зустрічі в Тегерані очікуються протягом наступних тижнів.

Експерт з балістичних ракет Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц зазначає, що «Онікс» є набагато потужнішою системою за ті протикорабельні балістичні та крилаті ракети, які хусити використовують зараз. І Росії знадобиться допомога в технічних аспектах доставки ракет: як передати та привести їх у дію, щоб США не виявили й не знищили їх. До того ж доведеться вчити єменських хуситів ними користуватися.

Високопоставлений американський чиновник на умовах анонімності сказав, що делегація США обговорювала перемовини Росії та хуситів зі своїми саудівськими колегами під час візиту до Саудівської Аравії цього літа, і що Вашингтон порушив це питання з Москвою.

«Саудівці стривожені. Ми стривожені, стривожені й інші регіональні партнери. Хусити вже завдають достатньо шкоди в Червоному морі, а це дозволить їм зробити більше», — сказав він.

Представники Саудівської Аравія передали свою стурбованість безпосередньо росіянам.

Що передувало

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці, через яку проходить важливий торговий шлях.

У січні 2024 року США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі, а в лютому свою операцію проти них розпочав і Євросоюз. Наприкінці лютого через атаки єменських хуситів у Червоному морі затонув перший корабель. На початку березня стало відомо, що через атаку єменських хуситів вперше загинули члени екіпажу судна.

У середині березня США провели секретні переговори з Іраном, намагаючись переконати Тегеран використати свій вплив на єменських хуситів, щоб ті припинили атакувати кораблі в Червоному морі.

Також єменські хусити двічі атакували корабель України, який використовує Польща.