Уряд спростив порядок виплати допомоги за загибель чи поранення військових

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності деяких категорій військових відповідно за законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Відповідну постанову № 1090 опублікували на сайті уряду.

Для призначення і отримання одноразової грошової допомоги потрібно подати до Міністерства ветеранів заяву. Це можна зробити як у паперовій формі, так і через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (портал «Дія») або ж Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги буде приймати Мінветеранів, а кошти одноразової грошової допомоги Мінветеранів переховуватиме на банківський рахунок одержувача.

Раніше одноразову грошову допомогу ухвалювала міжвідомча комісія, а кошти виплачували органи соціального захисту населення.

Грошову допомогу надаватимуть у випадках, якщо військові загинуть, їх визнають безвісно відсутніми або встановлять їхню інвалідність.

У випадку загибелі або визнання безвісти зниклими виплати родини отримуватимуть з дати смерті військового, що зазначена у свідоцтві про смерть, або з дати набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою. Якщо йдеться про встановлення інвалідності — з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Суми виплат не змінилися. Одноразова грошова допомога в разі загибелі призначається та виплачується членам сімʼї загиблих військових у розмірі 750 прожиткових мінімумів станом на 1 січня календарного року, коли вони загинули. Зараз прожитковий мінімум становить 3 028 гривень, відповідно, сума виплати — 2 мільйони 271 тисяча гривень.

Сума одноразової грошової допомоги у випадку встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання залежить від групи інвалідності:

І група — 400 прожиткових мінімумів (1 мільйон 211 тисяч гривень);

ІІ група — 300 прожиткових мінімумів (908 400 гривень);

ІІІ група — 250 прожиткових мінімумів (757 тисяч гривень).

Водночас залишається чинною постанова уряду № 168 про те, що родини всіх військовослужбовців, які загинули на війні під час захисту України, отримають виплати по 15 мільйонів гривень.