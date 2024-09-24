Деякі боєприпаси з чеської ініціативи та зі США передчасно вибухали

Незначна частина артилерійських снарядів, отриманих від США, а також у межах чеської ініціативи, розірвалася передчасно.

Про це пише німецьке медіа Handelsblatt, посилаючись на лист, який Україна надіслала Чехії.

У серпні цього року Україна повідомила Чехії про інциденти вибуху снарядів. Під час бойового застосування боєприпасів відбулися «численні вибухи на відстані від 20 до 60 метрів від дульного зрізу». Handelsblatt пише, що внаслідок вибуху поранилися бійці особового складу та пошкодилися артилерійські системи.

Причиною несправності вважають детонатори M515 і M51A5, виготовлені під час Другої світової війни. При постачанні майже 35 тисяч артилерійських снарядів була похибка в 0,05%. Із 10 тисяч випущених — пʼять розірвались передчасно.

Чеська ініціатива з артилерійськими снарядами

У лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити. Країна закликала союзників вкластися грошима в цю ініціативу — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва й інші країни.

Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше — від 1,5 мільйона. Перші 180 тисяч боєприпасів Чехія законтрактувала в середині квітня.

Наприкінці червня стало відомо, що Чехія вже постачила Україні 50 тисяч снарядів у рамках своєї ініціативи.