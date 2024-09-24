Джерела «Бабеля»: Україна звільнила Вовчанський агрегатний завод на Харківщині

Українські сили оборони звільнили Вовчанський агрегатний завод на Харківщині.

Про це «Бабелю» стало відомо з власних джерел в Головному управління розвідки України.

Оновлено о 15:55. В офіційному повідомленні ГУР йдеться про те, що комплекс із 30 будівель повністю зачистили від російських військових, які перебували там в оточенні. Подекуди українські бійці вступали з ворогом у рукопашний бій.

У операції брали участь спеціальні групи Головного управління розвідки, зокрема «Стугна», «Парагон», «Юнгер», БДК, «Терор». Про успішне завершення операції бійці повідомили у вівторок, 24 вересня, о 10:40. ГУР також пише про поповнення обмінного фонду.

Росіяни використовували агрегатний завод як свою пропагандистську «фортецю» — її обороняли найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади Сил спецпризначення Повітряно-десантних військ, пише ГУР.

Що передувало

Напередодні офіцер бригади «Рубіж» НГУ Володимир Черняк у телемарафоні заявив, що Агрегатний завод у Вовчанську став великою проблемою для російських окупантів. За його словами, на заводі у росіян порушилася логістика та було багато небоєздатних бійців. Росіяни самі атакували своїх же військових на Агрегатному заводі, зокрема з важкої вогнеметної системи «Солнцепьок».

Станом на 22 вересня у Вовчанську вже йшли вуличні бої.