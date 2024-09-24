Bihus.Info: У нардепів продовжують зʼявлятись нові автівки, записані на родичів

Народні депутати продовжують оновлювати свої автопарки, записуючи нові машини на родичів або ж споріднені компанії і не декларуючи їхнє використання.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

Журналісти зʼясували, що нардеп від депутатської групи «Довіра» Сергій Мінько приїжджає на парламентські засідання на новій BMW X7 2022 року випуску. Авто придбане навесні 2024 року, тоді вартість схожих автомобілів починалася з $90 тисяч. У декларації народного депутата цієї машини немає.

Також журналісти помітили, що із заміського маєтку, в якому проживає родина Мінька, нардеп виїжджає вже на Mercedes GLE 53 AMG 2023 року випуску. Ця машина теж придбана навесні, її вартість може сягати щонайменше $120 тисяч., у декларації народного депутата вона не зазначена.

Обидві автівки записані на компанію «Агрорекавері», яка належить сестрі народного обранця Ірині Гришиній. За документами вона займається рослинництвом і вирощуванням зернових культур. Фірму створили у квітні 2024 року і відразу ж почали записувати на неї дорогі автомобілі.

На нове авто пересів і нардеп від «Слуги народу» Сергій Мандзій. У Раду він приїжджає на новій Toyota Land Cruiser Prado вартістю близько $55 тисяч. Автівка зареєстрована в лютому цього року на компанію «Системи для бізнесу 2», власником якої, за документами, значиться сам Сергій Мандзій.

У відповідь на запит журналістів Bihus.Info нардеп заявив, що новим автомобілем користується на правах оренди. А інформація про користування ним буде відображена в деклараціях за відповідний період — згідно до вимог законодавства.

Ще один представник «Слуги народу» Богдан Кицак, який, згідно з декларацією, жодною автівкою не володіє, на одне з останніх засідань Верховної Ради приїхав на Toyota RAV 4, вартість якої стартує з $36 тисяч.

Власницею автівки на початку 2024 року стала 69-річна матір Кицака, яка працювала в Бердичівському педагогічному коледжі. Жінка, за словами колег, з початку повномасштабного вторгнення не живе в Україні. Сам Кицак спочатку заявив журналістам, що свого автомобіля в нього нема, але згодом змінив думку і розповів, що придбав його за гроші, отримані з продажу родинної нерухомості.

Найдорожче оновлення автопарку обійшлося народному обранцю з депутатської групи «За майбутнє» Анатолію Урбанському. Його MERCEDES-BENZ G 63 AMG, придбаний дружиною Оленою Урбанською, коштував $8 мільйонів. Дружина нардепа — підприємиця і займається ресторанною діяльністю. Утім, її дохід у 2023-му становив трохи понад половину вартості придбаного авто.