Україну з боку Білорусі залетіла «повітряна ціль». Імовірно, це був літак Як-130 (оновлено)

На півночі України, зокрема в Києві, оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах писали про «повітряну ціль», яка залетіла з Білорусі, а моніторингові сервіси — про білоруський літак Як-130. Згодом в ПС спростували повідомлення про перетин кордону.

Тривогу в Києві оголосили о 14:29, у Житомирській області о 14:24.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про нешвидкісну повітряну ціль на межі Київської та Житомирської областей, яка перетнула кордон з території Білорусії.

Моніторинговий сервіс «Беларускі Гаюн» писав, що йдеться про тренувально-бойовий літак Як-130 ВВС Білорусі, який залетів в Україну з Гомельської області.

О 14:42 monitor написав, що ціль не спостерігається, а за кілька хвилин тривогу скасували.

Оновлено о 17:31. Повітряні сили не підтвердили порушення повітряного простору України з боку Білорусі. Імовірно, була застосована радіолокаційна перешкода.