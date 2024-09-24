США передали Україні середньовічні шаблі, які Росія викрала з окупованих територій

США передали Україні середньовічні артефакти, які Росія викрала з окупованих територій.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Україна повернула чотири середньовічні залізні шаблі, датовані IX—XIII століттями, і кілька неідентифікованих предметів. Їх виявили в міжнародному поштовому відділенні у Ньюарку (штат Нью-Джерсі) — стверджувалось, що в пакунку із шаблями був «набір для барбекю».

Укрінформ

Національний музей історії України в Києві встановив, що це предмети культурної спадщини України.

«Кожен повернутий артефакт — це маленька перемога в нашій боротьбі за нашу ідентичність і, зрештою, за нашу перемогу. Наші артефакти — це символ ідеї України, її прагнення до свободи та незалежності. І поки ми маємо свою ідею, ми будемо жити, боротися і перемагати», — наголосив міністр культури України Микола Точицький.

З червня 2022 року американські інституції допомагають Україні перехопити культурні цінності, які пересилають з Росії до США поштою. Так вдалося перехопити скіфські акінаки VI століття до нашої ери, бронзовий меч XII—VIII століть до нашої ери та інші цінності, які вже повернули Україні.