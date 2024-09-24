В Україні реформують старшу школу

Міністерство освіти і науки реформує старшу школу. Після 9 класу учні зможуть обрати одне з двох спрямувань — академічне або професійне.

Про це повідомили у пресслужбі.

Якщо учень обере академічне спрямування, то зможе вчитися в ліцеї за обраним профілем, наприклад, STEM чи мовно-літературним. Учні самостійно обиратимуть предмети для поглибленого вивчення, а також предмети, не повʼязані з профілем. Готуватимуться до вступу в заклади вищої освіти.

Академічні ліцеї стануть великими закладами освіти, де формуватимуть кілька груп учнів, отже, у них зʼявиться можливість запропонувати різні профілі та навчальні предмети на вибір.

Професійне спрямування передбачає вступ у професійний коледж чи заклад фахової передвищої освіти. Там студенти опановуватимуть професію й обиратимуть предмети, які повʼязані з нею. Після закінчення навчання там студенти обиратимуть — вийти на ринок праці чи продовжитися навчання у ЗВО.

В Україні проводили соціологічне дослідження — у ньому брали участь понад 80 тисяч респондентів: учні, батьки, освітяни та представники місцевої влади з усіх регіонів. Ось результати:

91% старшокласників і 83% студентів закладів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти хотіли б обирати частину предметів для вивчення;

85% старшокласників підтримують реформу;

серед батьків учнів 10–11 класів реформу підтримують 85%, серед батьків учнів 5–6 класів — 78%.

Зараз напрацьовують зміни до законодавства, розробляють програма, підручники і навчальні матеріали, налагоджується професійний розвиток учителів, триває оновлення освітнього середовища в майбутніх ліцеях і коледжах. Громади разом з Міносвіти та обладміністраціями працюють над створенням нової мережі ліцеїв.

Пілотування реформи розпочнеться у 2025 році в окремих ліцеях у різних регіонах. Національний старт реформи планують на 2027–2029 роки.