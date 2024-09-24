Зеленський: Війна «ближча до кінця», ніж багато хто вважає

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає війну з Росією «ближчою до кінця», ніж багато хто думає, і закликав союзників посилити українську армію.

Про це він сказав в інтервʼю американському телеканалу ABC News.

«План перемоги — зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо», — наголосив Зеленський.

Він думає, що Україна ближча до миру. І тільки із «сильної позиції» Україна може «підштовхнути Путіна до припинення війни».

За його словами, Путін боїться операції Сил оборони України в Курській області, адже росіяни побачили, що «він не може захистити свою територію».

У плані перемоги, який Володимир Зеленський хоче представити у США, є чотири ключові пункти. І два з них — це продовження операції України в Курській області Росії, щоб мати «територіальний козир» для переговорів, а також прохання про «конкретне» сучасне озброєння.

Україна вже давно просить союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS та британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна з цих країн не давала Україні дозволу на використання їхньої зброї для атак углиб РФ. У США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. А Велика Британія не може дозволити Україні такі удари через опір з боку США.