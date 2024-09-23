Комісія ООН знайшла нові докази катувань українських цивільних та військовополонених Росією

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.

У своєму звіті комісія стверджує, що катування були повсюдно поширені, зокрема в тих регіонах, які окупувала Росія. Це описують як «звичну та прийнятну практику з почуттям безкарності».

Також ООН виявила спільні елементи у російських катуваннях, що підтверджує їхню систематичність. Так, Росія неодноразово застосовувала насильницькі методи щодо увʼязнених українців — це спостерігають у кількох великих пенітенціарних установах на окупованих територіях України. Також комісія має докази, що Росія залучала до катувань українців працівників конкретних російських служб.

Крім того, комісія досліджувала систематизоване сексуальне насильство щодо українців, переважно щодо чоловіків. Цей метод катувань використовували майже в усіх установах, які підпали під розслідування ООН.

Колишні увʼязнені українці заявили про жорстокість персоналу російських вʼязниць. У деяких місцях накази про жорстоке поводження видавали російські високопосадовці, які або схвалювали, або не намагались це припинити.

Один із постраждалих цивільних сказав комісії: «Найгірше, що злочинці робили все мовчки й професійно. Я зрозумів, що вони роблять це з багатьма, і вони нас не вважають людьми».

У звіті комісія зазначає, що дії Росії спричинили серйозні або непоправні фізичні ушкодження та травми у постраждалих українців. Більшість з них підкреслювали глибокий психологічний вплив на них та їхні сімʼї через ці події. Також постраждалі говорили про складність реінтегруватися в суспільство після російських катувань та відновити стосунки з близькими.

Комісія також продовжує документувати російські атаки на цивільну інфраструктуру України. Вона розслідувала атаки, від яких постраждали медичні установи, обʼєкти культури, житлові будинки та супермаркети в Україні.

Також комісія виявила нові докази того, як атаки на енергоструктуру України впливають на здоровʼя та добробут громадян. Відключення світла особливо вплинули на вразливі групи населення. Наприклад, літні люди та люди з інвалідністю не можуть потрапити до бомбосховищ під час надзвичайних ситуацій, мають обмежений доступ до важливих медичних пристроїв та стикаються з підвищеною ізоляцією, що значно підвищує їхню вразливість.

Перебої зі світлом також порушили процес онлайн-освіти, що особливо вплинуло на дітей-переселенців та дітей з інвалідністю, які розраховують на дистанційне навчання.

Комісія продовжує розслідування. ООН наголошує на важливості притягнення винних до відповідальності та підтримки постраждалих.