Правоохоронці ідентифікували російського генерала та 10 його підлеглих, які організували катівню в окупованому Херсоні

Українські правоохоронці ідентифікували й заочно повідомили про підозру 11 російським поліцейським. Усім їм інкримінували порушення законів і звичаїв війни за попередньою змовою групи.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, у червні 2022 року співробітників Міністерства внутрішніх справ РФ з різних підрозділів відправили на окуповану територію Херсонської області, щоб ті забезпечили окупаційний режим. Щоб уникнути відповідальності, їм змінили анкетні дані.

У Херсоні 47-річний генерал-майор МВС РФ очолив незаконно створене «Тимчасове управління МВС Росії в Херсонській області». Його заступниками стали два полковники російської поліції.

«Посадовці» псевдооргану контролювали херсонський ізолятор тимчасового тримання. В липні 2022 року очільником окупаційного ізолятора став 38-річний старший лейтенант російської поліції з псевдонімом «Злий». Ще семеро молодших офіцерів та сержантів поліції РФ обійняли рядові посади в цьому ізоляторі.

Підозрювані у змові незаконно увʼязнили щонайменше 183 мирних жителі і знущалися з них фізично й психологічно. Зокрема, людей там били й катували електричним струмом. Один із підозрюваних допомагав в умисному вбивстві увʼязненого чоловіка.

Також підозрювані під загрозою фізичних покарань примушували увʼязнених голосувати на псевдореферендумі про приєднання Херсонської області до складу РФ.

У жовтні 2022 року підозрювані брали участь у примусовому перевезенні щонайменше 60 мирних людей із захопленого ізолятора до місць несвободи на лівобережжі Херсонської області та інших окупованих територій. Лише девʼятеро з них потім змогли повернутися на підконтрольну Україні територію. Де знаходяться інші — досі невідомо.