ВООЗ цьогоріч зафіксувала майже 30 тисяч випадків захворювання на віспу mpox у Африці

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, від початку 2024 року в Африці зареєстрували майже 30 тисяч випадків зараження віспою mpox. Водночас понад 800 людей по всьому континенту померли від вірусу за цей час.

Про це повідомляє Reuters.

Більшість випадків захворювання на mpox зареєстрували у Демократичній Республіці Конго. Cусідня країна Бурунді також постраждала від зростаючого спалаху вірусу.

Водночас, за даними Агентства громадської охорони здоров’я Африканського Союзу, торік на континенті зареєстрували 14 957 випадків зараження mpox і 739 смертей, це на 78,5% більше, ніж у 2022 році. З січня до 15 вересня 2024 року в Африці зафіксували 29 342 випадки захворювання і 812 смертей.

За даними ВООЗ, лише в серпні в усьому світі зареєстрували 2 082 підтверджених випадки захворювання на mpox, що є найвищим показником з листопада 2022 року.

У суботу пандемічний фонд Світового банку заявив, що виділить $128,89 мільйона десяти африканським країнам на боротьбу зі спалахом вірусу.

Що таке mpox

Mpox — це вірусна інфекція, яка зазвичай зустрічається у тварин у Центральній та Західній Африці. Раніше вона носила назву «мавпяча віспа», однак у 2022 році Всесвітня організація охорони здоровʼя рекомендувала замінити цей термін на mpox.

Заразитися цією хворобою можна при контакті з інфікованою твариною, але вчені не впевнені, що саме від мавп. На їхню думку, переносять віспу до людей гризуни. Людина може підхопити мавпячу віспу, якщо її вкусить заражена тварина або через контакт із рідиною тварини — кровʼю, фекаліями, слиною тощо. Також можна заразитися, якщо зʼїсти недостатньо прожарене мʼясо. Віспа проявляється лихоманкою та висипами.