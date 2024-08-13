В Африці оголосили надзвичайну ситуацію через спалах віспи

Найвищий орган охорони здоровʼя Африки оголосив «надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоровʼя континентальної безпеки» через спалах віспи, яка поширилася з Демократичної Республіки Конго на сусідні країни.

Про це пишуть Reuters та BBC.

Мова про так звану віспу мавп, однак у 2022 році Всесвітня організація здоровʼя рекомендувала замінити цей термін на «mpox».

Африканський центр з контролю та профілактики захворювань ще минулого тижня попереджав про тривожні темпи поширення вірусної інфекції, яка передається через тісний контакт і викликає симптоми, схожі на грип, та гнійні ураження.

«Сьогодні (13 серпня) ми оголошуємо надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоровʼя континентальної безпеки, щоб мобілізувати наші установи, нашу колективну волю і наші ресурси для швидких і рішучих дій», — заявив генеральний директор центру Жан Касея на брифінгу.

Спалах у ДР Конго почався з поширення ендемічного штаму, відомого як Clade I. Але новий варіант, відомий як Clade Ib, легше поширюється через звичайні тісні контакти, особливо серед дітей. З початку року в ДР Конго зафіксували понад 13 700 випадків захворювання і 450 смертей. Загалом 18 країн повідомили про випадки захворювання.

Касея сказав на брифінгу, що континент потребує понад 10 мільйонів доз вакцини, але в наявності є лише близько 200 тисяч. Він пообіцяв, що Африканський центр з контролю та профілактики захворювань працюватиме над тим, щоб швидко збільшити поставки на континент.