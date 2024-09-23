Японія вперше випустила сигнальні ракети через порушення Росією авіапростору

Російські військові патрульні літаки 23 вересня тричі порушили повітряний простір Японії над островом Ребун на півночі Хоккайдо.

Про це повідомив головний секретар уряду Японії, передає The Yomiuri Shimbun.

Повітряні сили Японії підняли свій винищувач і попередили російську авіацію, запустивши сигнальні ракети.

Це вперше Японія запускає ракети як попередження про порушення повітряного простору, зазначає видання.

Токіо вже висловив «надзвичайно суворий протест» Москві через порушення повітряного простору, додає Kyodo.