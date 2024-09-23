Україна почала представляти свою позицію в морській справі проти РФ у суді Гааги

Українська делегація на чолі з агентом Україні і послом з особливих доручень МЗС України Антоном Кориневичем розпочала представляти свою позицію на усних слуханнях в Арбітражному трибуналі у справі про права України як прибережної держави в Чорному і Азовському морях та в Керченській протоці (Україна проти Росії).

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

Україна подала позов у 2016 році. Справа стосується того, що Росія порушила головні принципи морського права:

права на транзитний прохід;

свободи судноплавства;

зобов’язання щодо захисту підводного навколишнього середовища та підводної культурної спадщини.

Слухання справи відбуваються в Гаазі (Нідерланди) і триватимуть до 5 жовтня 2024 року. Вони конфіденційні для громадськості за винятком вступного і заключного виступів агентів сторін у спорі.

«Ми просимо вас застосовувати Конвенцію так, як вона написана. Згідно зі Статтею 293, ви «застосовуєте цю Конвенцію» відповідно до наявних у вас фактів. Виконуйте обов’язкову юрисдикцію, яку надає вам ЮНКЛОС. І за невеликий, але важливий випадок протиправної поведінки Росії, який розглядається — порушення нею морського права — притягніть Росію до відповідальності», — так резюмував своє вступне слово Антон Кориневич.