Україна почала представляти свою позицію в морській справі проти РФ у суді Гааги

Українська делегація на чолі з агентом Україні і послом з особливих доручень МЗС України Антоном Кориневичем розпочала представляти свою позицію на усних слуханнях в Арбітражному трибуналі у справі про права України як прибережної держави в Чорному і Азовському морях та в Керченській протоці (Україна проти Росії).
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.
Україна подала позов у 2016 році. Справа стосується того, що Росія порушила головні принципи морського права:
- права на транзитний прохід;
- свободи судноплавства;
- зобов’язання щодо захисту підводного навколишнього середовища та підводної культурної спадщини.
Слухання справи відбуваються в Гаазі (Нідерланди) і триватимуть до 5 жовтня 2024 року. Вони конфіденційні для громадськості за винятком вступного і заключного виступів агентів сторін у спорі.
«Ми просимо вас застосовувати Конвенцію так, як вона написана. Згідно зі Статтею 293, ви «застосовуєте цю Конвенцію» відповідно до наявних у вас фактів. Виконуйте обов’язкову юрисдикцію, яку надає вам ЮНКЛОС. І за невеликий, але важливий випадок протиправної поведінки Росії, який розглядається — порушення нею морського права — притягніть Росію до відповідальності», — так резюмував своє вступне слово Антон Кориневич.
- Україна 14 вересня 2016 року ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення Конвенції ООН з морського права та просить суд у Гаазі підтвердити права України в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці.