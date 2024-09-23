В Одесі викрили російську «бойову групу», яка готувала силове захоплення влади

В Одесі нейтралізували оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ, яка готувала силове захоплення держустанов у регіоні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У них вилучили понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами та боєприпаси, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження.

СБУ стверджує, що члени групи за інструкцією російської спецслужби ще на початку повномасштабного вторгнення готувалися захопити держустанови на Одещині. Також вони планували атакувати Сили оборони з тилу, якби росіяни наближалися до портового міста.

Утім, після невдач росіян на фронті цю оперативно-бойову групу перевели в режим очікування і активували лише влітку 2024 року, коли вони отримали таємні завдання, кажуть в українській спецслужбі.

СБУ зірвала наміри групи й зʼясувала, що старшим у групі був 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму.

Після захоплення півострова він переїхав до Одеси, де на початку повномасштабної війни почав формувати оперативно-бойові загони під виглядом декількох громадських організацій.

На загал ГО займалася питаннями військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створила підпільні групи: снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення і одну з основних — штурмову групу.

У підборі потенційних кандидатів фігуранти надавали перевагу громадянам зі спеціальними навичками, досвідом ведення бойових дій або вузькопрофільним спеціалістам.

У разі захоплення Одеси учасникам групи обіцяли «посади» в місцевій окупаційній адміністрації РФ.

Загалом фігуранти завербували понад 20 людей. Наразі всі вони під слідством.

Під час обшуків у фігурантів, окрім зброї і тактичного спорядження, вилучили інструкції з підривної діяльності, холодну зброю, зокрема з логотипом спецслужб РФ, і комп’ютерну техніку з доказами злочинів.

Слідчі повідомили затриманим про підозру:

у спробі повалення конституційного ладу ;

; за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань .

Затриманих відправили під арешт. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.