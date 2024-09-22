CNN: На затонулій яхті британського мільярдера Лінча можуть бути секретні розвіддані

На затонулій біля берегів Сицилії яхті Bayesian, яка належала британському технологічному магнату Майку Лінчу, можуть бути секретні розвідувальні дані.

Про це пише CNN із посиланням на джерела.

За даними CNN, водолази, які досліджують уламки розкішної яхти, закликали посилити заходи безпеки в районі аварії. Припускають, що на борту судна були водонепроникні сейфи з двома сильно зашифрованими жорсткими дисками, які містять паролі та інші конфіденційні дані.

Спочатку місцеві правоохоронці побоювалася, що ймовірні зловмисники можуть спробувати дістатися до уламків яхти, щоб дістати цінні речі та коштовності. Однак тепер вони вважають, що уламки викликають інтерес не тільки у крадіїв, а й у інших країн, зокрема Росії та Китаю. Яхту закликають ретельно охороняти як під водою, так і над.

Яхта Bayesian, що зазнала аварії у ніч на 19 серпня.

Співробітник сицилійського управління цивільної оборони підтвердив CNN, що яхту додатково охороняють за допомогою спеціального обладнання.

Британець Майк Лінч, якому належала яхта, був повʼязаний із розвідувальними службами Великої Британії, США та інших країн через свої компанії — зокрема Darktrace, що працює у сфері кібербезпеки. Лінч також консультував британських премʼєр-міністрів Девіда Кемерона і Терезу Мей з питань науки і технологій під час їхнього перебування на посаді.

Як повідомило CNN джерело в прокуратурі, деякі з 15 людей, що вижили на яхті, розповіли, що Лінч не довіряв хмарним сервісам і завжди тримав диски з даними в захищеному відсіку яхти.