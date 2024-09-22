Ізраїль наказав закрити редакцію Al Jazeera на Західному березі річки Йордан

Ізраїльські військові провели рейд в офісах катарського телеканалу Al Jazeera на Західному березі річки Йордан і наказали закрити редакцію на 45 днів.
Журналісти Al Jazeera заявили, що «озброєні до зубів ізраїльські солдати в масках силою увірвалися» в офіси в Рамаллі та передали керівнику бюро Західного берега Валіду аль Омарі наказ про закриття. Причиною назвали «підбурювання та підтримку тероризму».
Міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Кархі написав про рейд і назвав Al Jazeera «рупором ХАМАС і Хезболли».
Al Jazeera залишався в Газі протягом всієї війни, транслюючи моменти авіаударів і кадри з переповнених лікарень та звинувачуючи Ізраїль у масових вбивствах. Арабська версія мовника часто публікує дослівні відеозаяви ХАМАС та інших бойових угруповань у регіоні.
- Це не вперше, коли Ізраїль бореться проти Al Jazeera. У травні ізраїльські військові проводили рейд у бюро редакції в Східному Єрусалимі. Тоді уряд Ізраїлю проголосував за закриття місцевих представництв катарського телеканалу Al Jazeera.