Генштаб ЗСУ: Минулої доби армія РФ втратила ще 1 500 військових, підводний човен та іншу техніку

За минулу добу, 21 вересня, армія РФ втратила ще 1 500 своїх військовослужбовців і військову техніку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, Сили оборони знищили ще 22 російських танки, 52 бойові броньовані машини, 63 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один підводний човен, 67 дронів оперативно-тактичного рівня, 67 автомобілів та цистерн і 19 одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, можна переглянути в інфографіці нижче: