Росіяни атакували Харків. Понад два десятки постраждалих, серед них — діти

Російські військові ввечері 21 вересня атакували Харків. Наразі відомо про 21 постраждалу людину, троє з них — діти.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами речника обласної прокуратури Олександра Фільчакова, для атаки армія РФ використала літак Су-34 — з міста Бєлгорода запустила три керовані авіаційні бомби. Йдеться про ФАБ-250.

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Один з двох КАБів, що летіли на Харків, влучив у Шевченківському районі, за 5 метрів від 16-поверхового житлового будинку. Навпроти нього загорілося чотири автомобілі, ще 21 автівка пошкоджена.

О 00:44 повідомляли про поранених віком від 8 до 84 років. Серед них троє дітей — восьми років і двоє сімнадцяти. Зазначали, що в більшості гостра реакція на стрес, двоє людей у важкому стані. троє в легкому. Всі решта — в середньому.

Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.