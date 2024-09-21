Президент підписав законопроєкт про збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11417 про збільшення бюджету цього року на 500 мільярдів гривень на військові потреби.

Про це йдеться в картці проєкту на сайті Ради.

Законопроєкт збільшує видатки цього року до рекордних для України 3,73 трильйона гривень.

Документ передбачає коригування видаткової частини державного бюджету на 434,6 мільярда гривень, збільшення видатків за окремими бюджетними програмами на 500,3 мільярда гривень — з них для сектора безпеки і оборони — на 495,3 мільярда гривень, а також скорочення видатків та надання кредитів на 65,7 мільярда гривень.

Крім того, документ пропонує спрямувати залишки коштів з бюджету на відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, а також спрямувати кошти від підприємства «Україна туристична» й «Українського інституту інтелектуальної власності» на потреби Головного управління розвідки МО України.

Покрити оборонні потреби розміром 500 мільярдів планують завдяки скороченню видатків на органи влади, видатків на обслуговування і погашення державного боргу, а також отриманню додаткових коштів від розміщення ОВДП, надходження від акцизів на пальне і тютюн тощо.

Також потреби мають покрити і за рахунок збільшення податків — відповідний законопроєкт № 11416д у першому читанні проголосували 17 вересня. Він має принести 58 мільярдів гривень у 2024 році і 137 мільярдів гривень у 2025 році.