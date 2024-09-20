МАГАТЕ в резолюції закликало Росію негайно деокупувати ЗАЕС і повернути її під контроль України

Генеральна конференція МАГАТЕ на 68-й сесії схвалила резолюцію «Ядерна безпека, захищеність і гарантії в Україні». Документ, серед іншого, закликає росіян покинути окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Про це пише українське Міненерго, яке опублікувало текст резолюції.

Резолюцію схвалили 65 голосами, її співавторами є 52 країни-члени МАГАТЕ.

Документ підтверджує, що українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України. МАГАТЕ закликає Росію негайно вивести свій військовий та інший персонал з території ЗАЕС і повернути станцію під контроль української влади для її безпеки.

Резолюція також передбачає, що до моменту повернення ЗАЕС під контроль України Росія повинна забезпечити МАГАТЕ необмежений доступ до всіх обʼєктів та інформації на станції.

На ухвалення резолюції відреагував президент Володимир Зеленський.

«Росія — єдиний терористичний режим у світі, який вкрав атомну електростанцію, що є найбільшою АЕС у Європі, перетворив її на військову базу і продовжує використовувати для ядерного шантажу нашого континенту і світу», — підкреслив він.