Зеленський розповів про плани на кредит €35 мільярдів від ЄС

Президент Володимир Зеленський розповів, як Україна витратить наданий Єврокомісією кредит у розмірі €35 мільярдів.

Про це він сказав на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

Насамперед отримані від ЄС кредитні кошти витрачатимуть на енергетику і захист, йдеться про бомбосховища в школах, садочках, університетах.

Також кошти спрямують на закупівлю зброї українського виробництва, зокрема далекобійних дронів і ракет. Частину фінансування Україна готова витратити на засоби протиповітряної оборони, яку виробляють в інших країнах.

Під час візиту до Києва 20 вересня фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз виділить Україні кредит на €35 мільярдів за рахунок заморожених активів РФ.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

Україна вже отримала кілька траншів допомоги коштом прибутків ЄС від заморожених російських активів. А 24 червня ЄС схвалив військову допомогу Україні з доходів від активів РФ.