Тримав у полоні 500 цивільних українців — поплічник глави Чечні Кадирова отримав вирок

В Україні заочно засудили поплічника глави Чечні Рамзана Кадирова Данііла Мартинова, який під час боїв за Київ у 2022 році тримав у заручниках майже 500 пацієнтів медичного закладу.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Данііл Мартинов є колишнім заступником начальника управління Росгвардії в Чеченській республіці. Він входить до найближчого оточення Кадирова.

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Слідство встановило, що в березні 2022 року фігурант справи командував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням, що в Київській області.

Мартинов особисто керував окупаційними загонами «кадировців», які взяли в полон 500 українців, — серед них були діти, важкохворі пацієнти, персонал медзакладу та інші місцеві жителі.

Тоді злочинець наказав замінувати підходи до інтернату. Разом з тим на території лікарні окупанти встановили самохідні артилерійські установки та реактивні системи залпового вогню «Град», з яких обстрілювали прилеглі села.

Під час деокупації Київщини залишки «кадировців» разом з Мартиновим втекли до Росії, залишивши на полі бою поранених бойовиків і військову техніку.

Злочинця засудили до 11 років позбавлення волі за порушення законів та звичаїв війни. Термін покарання почнуть рахувати з дати фактичного затримання Мартинова.