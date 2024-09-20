Українці зможуть обрати представника дитячого «Євробачення-2024» в «Дії»

Українці зможуть в застосунку «Дія» голосувати за представника на дитяче «Євробачення-2024». Проголосувати можуть усі охочі від 14 років.
Про це повідомляє «Дія».
Голосування проходитиме у два етапи — до 10:00 22 вересня в застосунку голосуватимуть українці. Під час фіналу Нацвідбору 22 вересня свої бали виставить журі. Під час трансляції фіналу голосування в «Дії» триватиме.
Переможцем національного відбору та представником від України на дитячому «Євробаченні-2024» стане той, хто отримає найбільшу кількість голосів від глядачів і журі.
Щоб проголосувати, потрібно зайти в застосунок «Дія», обрати «Сервіси» — там будуть відеопрезентації всіх цьогорічних учасників. Переглянувши їх, можна віддати голос за свого фаворита.
Подивитися фінал Національного відбору на дитяче «Євробачення-2024» можна також застосунку «Дія». Для цього потрібно знайти послугу «Дія.ТV» і серед запропонованих каналів обрати «Суспільне Культура». Також фінал можна подивитися на сайті «Суспільне Культура», на сайті junior.eurovision.ua, на сторінці у Facebook та YouTube-каналі «Євробачення Україна».
- Цьогорічний 22-й дитячий пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться в Мадриді (Іспанія). Фінал конкурсу пройде 16 листопада.
- Того року представниця від України Анастасія Димид посіла пʼяте місце з піснею «Квітка».
- Під час Нацвідобору на «Євробачення-2024» українці також могли голосувати в «Дії», проте тоді в застосунку стався масштабний збій — результати оголосили пізніше.